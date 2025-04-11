Библиотека Черноголовки начала собирать истории жителей о ВОВ

Библиотека Черноголовки объявила о запуске инициативы «Помним. Гордимся», направленной на сохранение памяти о Великой Отечественной войне через творческие работы жителей наукограда. Каждый желающий может поделиться своими историями, основанными на реальных событиях, на официальном сайте библиотеки.

Проект включает пять тематических направлений: «Герой нашей семьи», «Что я знаю о войне: семейные легенды», «Памятные семейные реликвии», «Место военной памяти» и «Судьба солдата». Прием произведений начался первого апреля. Подробную информацию о том, как стать участником проекта, можно найти на сайте библиотеки.

Жители округа могут принести рассказы, эссе, стихи или любые другие произведения, основанные на реальных событиях и личных историях. Сотрудники библиотеки стремятся передать эти истории будущему поколению, чтобы они помнили о тяжелых годах войны и осознавали подвиг российского народа.