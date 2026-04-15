Библионочь» в Подмосковье: жителей ждет масштабная культурно-образовательная программа

18 апреля в Московской области в 15-й раз состоится Всероссийская просветительская акция «Библионочь». Тема мероприятия в этом году — «Единство народов — сила России!». В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что для жителей и гостей региона подготовили экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты и книжные выставки.

Все 915 библиотек в 56 муниципалитетах Подмосковья примут более 30 тысяч посетителей. Их ждет насыщенная интерактивная программа, посвященная истории, традициям и культуре народов России.

В рамках «Библионочи-2026» Московская Губернская универсальная библиотека разработала областную акцию «Сказки на ночь: истории общего дома», которая будет проходить в библиотеках с 17 по 19 апреля. Для посетителей подготовили четыре тематических трека:

* Образовательно-интеллектуальный трек: этноквиз «Культурный код — Россия». * Сказочный трек: «Русь сказочная» — громкие чтения сказок народов России. * Гастрономический трек: «Русский Вкус» — кулинарные мастер-классы и встречи, знакомящие с национальными кухнями народов России. * Прикладной трек: «Узоры России» — творческие занятия с акцентом на национальные орнаменты.

Более подробную информацию о мероприятиях в библиотеках Подмосковья можно найти на портале и в приложении [«МОе Подмосковье. Библиотеки»](https://biblio.mosreg.ru/) и в социальных сетях учреждений.