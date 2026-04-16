«Библионочь-2026» пройдет в Коломне

Библиотеки Коломны вновь присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году мероприятия, посвященные этому событию, пройдут в течение трех дней, с пятницы по воскресенье — 17, 18 и 19 апреля.

Девиз «Библионочи» этого года — «Единство народов — сила России». Гостей ждут этноквизы, мастер-классы, театральные постановки и гастрономические встречи, посвященные культуре, традициям и кухне нашей многонациональной страны.

«Маленькие и взрослые коломенцы смогут поучаствовать в интеллектуальных играх и проверить свои знания традиций и обычаев народов России. Для гостей библиотек приготовлены мастер-классы по народной росписи, созданию кукол-хороводниц и сказочных коллажей. Также запланированы литературные встречи о роли еды в классике, художественные чтения и показ отрывков из спектакля „Остров непослушания“, семейный марафон „Сказочная кухня“ с историями о каше из топора и волшебном меде. Будут работать творческие зоны с настольными играми, раскрасками и бумажными куклами в народных костюмах. Приходите всей семьей — познакомимся с культурным богатством России вместе!» — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа.

Все мероприятия «Библионочи-2026» — бесплатные, но для участия, в связи с ограниченным количеством мест, требуется предварительная запись. Записаться можно по телефонам библиотек.