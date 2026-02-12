Биатлонисты поборолись за победу на областных стартах в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошли соревнования Московской области по биатлону. Участниками турнира стали спортсмены от 9 до 12 лет.

8 февраля стадион «Заречье» принял юных биатлонистов со всего Подмосковья. Для многих ребят эти старты стали первыми в спортивной карьере. Им предстояло пройти лыжную дистанцию и поразить мишени на огневом рубеже.

«Волнение было сильным, но я справился. На стрельбище старался дышать ровно и не спешить», — поделился впечатлениями один из участников.

Спортсмены боролись с усталостью, ветром и собственными страхами. Каждый, кто пересек финишную черту, преодолел себя. Именно такие старты закладывают характер будущих чемпионов.

В администрации округа сообщили о планах по созданию биатлонного комплекса в Павловском Посаде. Современная инфраструктура позволит проводить тренировки и соревнования на новом уровне. Прошедший турнир показал: в регионе есть талантливые дети, которым нужна достойная площадка для роста.