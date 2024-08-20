Биатлонисты из Павловского Посада стали призерами соревнований в Ярославле

Соревнования по биатлону «Кубок Золотого кольца» прошли в комплексе «Демино» в Ярославской области. Юные спортсмены из Павловского посада выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали.

Воспитанники Павлово-Посадской спортивной школы участвовали в состязаниях среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет. Так, Василиса Филякова заняла третье место, а Сергей Кислов стал победителем. Среди юношей и девушек 17-18 лет серебро взяла Милана Неймет, а бронзу — Александр Заводсков.

«Мы очень гордимся нашими ребятами. Такие результаты говорят лишь о том, что каждый из них вкладывает в свою победу немало сил, времени, труда и терпения. Биатлон — сильный вид спорта. Счет идет на секунды и один промах может стоить призового места», — отметили сотрудники Павлово-Посадской спортшколы.

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