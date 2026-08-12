Биатлонисты из Раменского проведут сборы на Эльбрусе

Воспитанники спортшколы «Авангард» будут отрабатывать физическую подготовку в условиях высокогорья. Из-за разреженного воздуха двадцать спортсменов будут развивать выносливость перед предстоящим соревновательным сезоном.

Тренировки на Эльбрусе позволят задействовать высотную методику. Дефицит кислорода заставляет организм адаптироваться, что поможет сформировать базовую физическую форму. Учебно-тренировочные сборы дают возможность полностью погрузиться в рабочий процесс, повысить уровень подготовки, отточить технику и развить выносливость.



Лето для биатлонистов — это время подготовки к будущим соревнованиям. Именно в этот период закладывается фундамент успешного зимнего сезона. Кроссы, лыжероллеры, силовые упражнения и, конечно, стрелковые тренировки помогают совершенствовать мастерство. Сборы будут проходить до 20 августа.





