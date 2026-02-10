Биатлонисты из Подмосковья завоевали пять медалей на этапе Кубка Содружества

В рамках IV этапа Кубка Содружества по биатлону спортсмены из Московской области, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили, завоевали три серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Анастасия Халили стала серебряным призером в женском спринте на 7,5 км, разделив вторую ступень пьедестала с Анастасией Томшиной. Победу в этой дисциплине одержала Маргарита Болдырева.

Второе «серебро» Анастасия Халили завоевала в составе сборной «Российская Федерация-1» в смешанной эстафете. Вместе с ней за команду выступали Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Первое место заняла сборная Белоруссии.

В женской гонке преследования на 10 км Анастасия Халили завоевала бронзовую медаль. Золото досталось Наталии Шевченко, а серебро — Анне Сола из Белоруссии.

Саид Каримулла Халили в мужском спринте на 10 км завоевал «серебро». Победу одержал Савелий Коновалов, а третье место занял Антон Смольский из Белоруссии.

В гонке преследования на 12,5 км Саид Каримулла Халили финишировал третьим, Савелий Коновалов занял второе место, а Антон Смольский завоевал золотую медаль.

IV этап Кубка Содружества проходил с 19 по 25 января 2026 года в деревне Раубичи (Белоруссия). Московскую область в составе сборной России представляли Кристина Резцова, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).