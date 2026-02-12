Биатлонисты из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России

Спортсмены из Московской области показали отличные результаты на чемпионате России по биатлону, который проходил с 6 по 12 января 2026 года в Ижевске (Удмуртская Республика). В копилке подмосковных атлетов оказались серебряная и бронзовая награды.

В дисциплине «одиночная смешанная эстафета» серебряными призерами стали представители Московской области Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, которые представляют областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра. Первое место заняла команда из Свердловской области, а третье — из Тюменской.

В большом масс-старте на 15 километров среди мужчин бронзовую медаль завоевал Саид Каримулла Халили, также представляющий подмосковный Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Первые два места заняли представители Свердловской области.

Чемпионат России по биатлону проходил в рамках федеральной программы «Спорт России». В марте спортсмены продолжат состязания в рамках чемпионата в Тюмени и Увате (Тюменская область).

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).