Биатлонисты из Подмосковья заняли 2-е место на открытом чемпионате России

Команда из Подмосковья заняла второе место на открытом чемпионате России по биатлону. Спортсмены уступили всего 0,03 секунды соперникам из Белоруссии.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что согласно регламенту соревнований, чемпионами России стали именно представители региона.

В команду Московской области вошли Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов и Кирилл Стрельцов.

Днем ранее тандем Кристины Резцовой и Кирилла Стрельцова занял второе место в одиночной «смешанной эстафете».

Открытый чемпионат России по биатлону проходит с 10 по 17 марта в Тюмени.