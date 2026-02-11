Биатлонисты из Подмосковья выиграли медали на третьем этапе Кубка России

В рамках третьего этапа Кубка России по биатлону, который проходит с 12 по 19 января 2026 года в деревне Демино Ярославской области, спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты. Они завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной региона успешно выступили спортсмены СШОР «Истина» из Истры. Кристина Резцова стала чемпионкой в гонке преследования среди женщин на дистанции 10 километров, финишировав с результатом 27:55,8. Серебро в этой дисциплине взяла Анастасия Халили, уступив победительнице 31,8 секунды. Бронзовую медаль завоевала Наталия Шевченко из Свердловской области.

В мужской гонке преследования на дистанции 12,5 километра бронзовым призером стал Саид Каримулла Халили. Он показал результат 31:25,0, отстав на 22,2 секунды от лидера. Золото досталось Кириллу Бажину из Свердловской области, а серебро — Ильназу Мухамедзянову из Удмуртской Республики. Кроме того, подмосковный спортсмен получил серебряную награду в масс-старте на 15 километров с результатом 36:29,6. Победу в этой дисциплине праздновал Ярослав Конкин из Республики Мордовия, а третье место занял Иван Котов из Пермского края.

