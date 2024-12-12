Биатлонисты из Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате России
Спортсмены из Подмосковья Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов выиграли золотую и серебряную медали в индивидуальных гонках на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Полина Шевнина заняла первое место в женской гонке на 15 километров, допустив только один промах на стрельбище. Второй стала Наталия Шевченко из Свердловской области, отставшая на 6,4 секунды. Третьей финишировала Виктория Сливко.
«Допустила обидный промах на последней двадцатой мишени. Но все равно удалось выиграть. Я довольна своей работой сегодня, шла ходом не ускоряясь, варьировала темп, а на последнем круге хорошо поработала», — поделилась эмоциями Шевнина.
Кирилл Стрельцов занял серебро в мужской гонке на 20 километров. Он допустил два промаха и проиграл 39 секунд победителю, чемпиону мира Александру Логинову из Тюменской области.
Гонки прошли 12 декабря в Ижевске в рамках чемпионата России по биатлону, организованного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».