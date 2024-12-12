Биатлонисты из Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате России

Спортсмены из Подмосковья Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов выиграли золотую и серебряную медали в индивидуальных гонках на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Полина Шевнина заняла первое место в женской гонке на 15 километров, допустив только один промах на стрельбище. Второй стала Наталия Шевченко из Свердловской области, отставшая на 6,4 секунды. Третьей финишировала Виктория Сливко.

​«Допустила обидный промах на последней двадцатой мишени. Но все равно удалось выиграть. Я довольна своей работой сегодня, шла ходом не ускоряясь, варьировала темп, а на последнем круге хорошо поработала», — поделилась эмоциями Шевнина.

Кирилл Стрельцов занял серебро в мужской гонке на 20 километров. Он допустил два промаха и проиграл 39 секунд победителю, чемпиону мира Александру Логинову из Тюменской области.

Гонки прошли 12 декабря в Ижевске в рамках чемпионата России по биатлону, организованного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».