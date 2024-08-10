Биатлонисты из Химок заняли призовые места на региональном Первенстве

Воспитанники спортивной школы в Химках стали призерами Первенства Подмосковья по летнему биатлону. Ребята показали лучшие результаты в дисциплине кросс-спринта на дистанциях три и четыре километра.

Первым среди участников старшей возрастной группы наибольшую дистанцию прошел Даниил Ковалев. Серебро получил Максим Васильев. Третье место среди девушек заняла Арина Санкова, она преодолела четырехкилометровую трассу.

«Летний биатлон развивает физические качества спортсменов и помогает им подготовиться их к основному зимнему сезону. Приятно видеть, что наши атлеты достигаю высот даже в таких, на первый взгляд, экзотичных соревнованиях», — поделился Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что спортсмены из Химок уже становились призерами Первенства и Кубка Белоруссии по летнему биатлону. Ребята заслужили золотую и две серебряные медали.

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