Биатлонисты из Химок стали призерами международных соревнований

Воспитанники школы по зимним видам спорта из Химок выступили от округа на Первенстве Витебской области по лыжероллерам и кроссу в Белоруссии. Состязания принесли им золотую, серебряную и бронзовую медали.

Биатлонисты показали себя в нескольких возрастных категориях. Первое место заслужила Варя Крылова, второе — Лука Пикулев, а третье — Влад Коротков. Ребята соревновались с участниками из девяти городов Белоруссии.

«Химкинские спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты. От всей души поздравляю ребят и желаю им всегда проявлять себя так же уверенно и достойно», — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее спортсмены из Химок заняли призовые места на Первенстве Подмосковья по летнему биатлону. Они заслужили золотые, серебряные и бронзовые медали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».