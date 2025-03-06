Биатлонисты из Химок победили на областных соревнованиях

Спортсмены из Химок выиграли золотые медали в эстафетных стартах в рамках турнира Московской области по биатлону. Округ представили воспитанники школы по зимним видам спорта.

Четвертый этап состязаний прошел на базе Центра зимних видов спорта в Дмитрове. Участие в нем приняли биатлонисты от 11 до 16 лет со всего Подмосковья. Лыжники соревновались на дистанциях в три, три с половиной и четыре с половиной километров в личных и командных забегах.

Победителями турнира Московской области по биатлону стали спортсмены из Химок Екатерина Васильева, Арина Санкова, Владимир Симонов и Даниил Ковалев. Они финишировали, опередив всех соперников, и вернулись в родной город с золотыми медалями.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию спорта. Так, в округе регулярно проводят эстафеты и турниры, а школы оснащены современным оборудованием для тренировок.