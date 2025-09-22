Биатлонисты из Богородского округа стали призерами первенства области

Насыщенными выдались эти выходные для юных спортсменов Богородского округа. В минувшую субботу, 20 сентября, купавинские биатлонисты младшего и подготовительного возраста приняли участие в первенстве Московской области по биатлону в Орехово-Зуеве.

Яркими и напряженными получились эстафетные гонки среди юных спортсменов в возрасте 9-10 и 11-12 лет. Ребята из Богородского округа продемонстрировали не только скорость, но и меткость, соревнуясь за медали.

Среди девочек 9-10 лет на дистанции 1,4 километра, серебряную награду завоевала Ульяна Смокова. Среди мальчиков 9-10 лет в гонке на 1,6 километра победил Роман Андреев, бронзовую медаль получил Алексей Соколов.

Среди девочек 11-12 лет в гонке на 2,1 километра, третье место у Инессы Коноваловой. Среди мальчиков 11-12 лет на дистанции 2,4 километра лучший результат показал Родион Коновалов.

Также в субботу купавинские спортсмены участвовали в первенстве Московской области по лыжероллерам. Гонки состоялись в деревне Головино Истринского района. В первый день участники состязались в классическом стиле, во второй день — в свободном стиле. В итоге 11-е место занял Иван Маркин, 18-е место у Анны Платоновой.