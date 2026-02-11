Биатлонистки из Подмосковья завоевали две медали на этапе Кубка России

Спортсменки из Московской области успешно выступили на этапе Кубка России по биатлону, завоевав серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском спринте на 7,5 км Анастасия Халили стала серебряным призером, а Кристина Резцова заняла третье место. Обе спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра). Первое место досталось представительнице Свердловской области.

Кубок России по биатлону проходит с 16 по 18 января 2026 года в деревне Демино Ярославской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Отметим, что Кристина Резцова, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили представляют Московскую область на этапах Кубка Содружества. Финальные соревнования традиционно пройдут в Мурманске в начале апреля 2026 года.

