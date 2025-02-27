Биатлонистка из Подмосковья выиграла золотую медаль на первенстве России

Спортсменка из Подмосковья Наталия Федченко выиграла золотую медаль юниорского первенства России по биатлону. Соревнования проходят с 27 февраля по 3 марта в Тюмени.

Биатлонистке из Московской области удалось преодолеть дистанцию в 12,5 километра за 39 минут 11,7 секунды.

«Я очень рада, что получилось справиться со стрельбой. Сегодня собралась, отстреляла три рубежа на ноль и на последнем [рубеже] последним выстрелом допустила ошибку. Но все равно получилось выиграть», — поделилась Наталия Федченко эмоциями после выступления.

Она добавила, что планирует показать хороший результат на всех гонках.