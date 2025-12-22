Биатлонистка из Истры выиграла 3 медали на международных соревнованиях

с 15 по 22 декабря в городе Чайковский в Пермском крае проходит третий этап международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества». Спортсменка из Подмосковья выиграла три медали.

В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что биатлонистка представляет спортивную школу олимпийского резерва «Истина» в Истре. Она одержала победу в женском пасьюте.

«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: „Просто доезжай, там большой отрыв“. Я такая счастливая была на втором подъеме, как будто я уже финишировала. Но на самом деле очень тяжелый снег, очень холодно, лыжи вообще не ехали», — поделилась впечатлениями Кристина Резцова в беседе с «Матч ТВ».

Еще одно золото подмосковная спортменка выиграла в женском масс-старте на 12,5 километра.

Кроме того, она третьей финишировала в спринте на 7,5 километра среди женщин.

В соревнованиях приняли участие биатлонисты из России и Белоруссии.