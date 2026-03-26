Биатлонист из Подмосковья завоевал серебряную медаль на чемпионате России

В первый день финального этапа чемпионата России по биатлону спортсмен из Московской области Саид Каримулла Халили завоевал серебряную медаль. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «суперпасьют» на дистанции 7,5 км Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) финишировал вторым. Первое место занял Кирилл Бажин из Свердловской области, а замкнул тройку лидеров Алексей Вагин из ХМАО–Югры.

Финальные соревнования чемпионата России по биатлону проходят с 26 по 29 марта в Увате (Тюменская область). 27 марта пройдут женские соревнования в суперпасьюте, а 28 и 29 марта — состязания биатлонистов на марафонских дистанциях.

На предыдущем этапе чемпионата сборная Московской области завоевала 11 медалей в различных дисциплинах.