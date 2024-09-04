Более 60 случаев сброса строительных отходов выявили в Ногинске летом

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» Богородского округа зафиксировала 66 нарушений сброса отходов на контейнерных площадках за лето. По каждому факту были выписаны административные штрафы.

Самым проблемным местом, где выявлено наибольшее количество нарушений, оказалась контейнерная площадка на улице Жарова в Ногинске. Здесь камерами «Безопасного региона» установлено 40 случаев незаконного сброса крупногабаритного и строительного мусора. Также нарушения зафиксированы в Кудинове, Балобанове, Ивашеве и Обухове.

Алгоритм работы системы «Безопасный регион» прост. Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.