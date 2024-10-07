Безопасный проезд организуют около школы № 9 и детсада № 19 в Дмитрове

Жители микрорайона Маркова в Дмитрове проголосуют за способ организации одностороннего проезда вдоль школы № 9. Это позволит сделать участок более безопасным.

О проведении голосования сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Ранее он провел встречу с жителями, в которой также поучаствовал исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ УМВД по Дмитровскому округу Андрей Хализов.

Горожане смогут проголосовать за один из вариантов. Первый заключается в организации одностороннего проезда от «Аллеи Славы» до Профессиональной улицы. В этом случае временно или постоянно перекроют движение.

Второй вариант предлагает оставить «тупиковый» заезд с ограничением на въезд любых автомобилей, кроме обслуживающих школу № 9. Проголосовать за один из них смогут родители учеников школы и жители домов № 2 и № 4 микрорайона Маркова.

Голосование начнется 8 октября и завершится 12 октября.

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