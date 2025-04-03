Безопасный микроклимат в многоквартирных домах обеспечили в Истре

Коммунальные службы провели чистку вентиляционных каналов в квартирах муниципального округа Истра. Это позволяет обеспечить комфортный и безопасный микроклимат в помещении.

С начала года «Истринская теплосеть» провела 427 внутриквартирных проверок работы вентиляционных каналов. Однако только в восьми случаях понадобилась их прочистка. А вот «ЖКУ муниципального округа Истра» провело 630 подобных работ, тут потребовалось устроить чистку в 39 случаях. Подобное обслуживание входит в перечень обязательных работ по содержанию жилья. Поэтому проверки проводят регулярно.

Еще один плюс прочистки вентиляции — естественное удаление избыточной влаги из санитарных узлов квартир, также устраняются неприятные запахи, и воздуховод способствует не только выветриванию, но и проветриванию помещения.