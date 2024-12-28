Безопасные способы украсить подъезд к Новому году назвали в Подмосковье

В преддверии новогодних праздников подъезды многих многоквартирных домов Подмосковья преображаются. Гирлянды, декоративные камины, шишки и ели — это красиво и поднимает настроение жильцам, но важно помнить и о правилах безопасности. Их напомнили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Не устанавливайте украшения около эвакуационных выходов, на перилах и лестницах. Это может замедлить выход из дома в случае чрезвычайной ситуации и повысить риск получения травм.

Не прикрепляйте украшения к потолочным конструкциям над лестницами — они могут упасть.

Откажитесь от использования легковоспламеняющихся материалов: бумажных гирлянд, снежинок, фонариков, натуральных тканей и ваты.

В целях пожарной безопасности не устанавливайте в общих коридорах и подъездах свечи, а также не используйте гирлянды с неисправностями и оголенными проводами.

Выбирайте для украшения подъезда такие предметы, которые не привлекут грызунов и насекомых. Не ставьте фрукты, печенье или конфеты.

Следить за соблюдением противопожарных и санитарных правил содержания общего домового имущества обязаны управляющие организации.