Безопасные подходы к 90 железнодорожным станциям обустроили в Подмосковье с января

В Московской области особое внимание уделяют безопасности жителей и гостей на железной дороге. С начала года в регионе ликвидировали свыше 90 опасных подходов к путям в 22 округах.

Больше всего работ провели в Люберцах — специалисты обезопасили 12 троп. В общей сложности регионе установили более 300 метров ограждений вдоль рельсов.

«Эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах — с начала года на железной дороге Московской области зафиксировано 58 смертельных случаев, и 25 из них произошли именно при переходе путей по „опасным“ тропам», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона и Марат Сибатулин.

Чтобы обезопасить жителей и гостей, в Подмосковье возле платформ также высаживают труднопроходимые кустарники, фиксируют нарушения при помощи камер и наносят по краям перронов красящие вещества.

Кроме того, возле станций оборудуют пешеходные переходы.