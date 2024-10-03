Безопасные подходы еще к 21 ж/д станции обустроили в Подмосковье

Подходы еще к 21 железнодорожной станции обустроили в Подмосковье. Работы провели в 15 округах: в Коломне, Можайске, Одинцове, Пушкино, Фрязине, Сергиевом Посаде, Воскресенске и других.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, благодаря проведенным работам проход к станциям станет удобнее для 100 тысяч человек за сутки.

Для повышения безопасности на железнодорожной инфраструктуры строят надземные переходы, ликвидируют опасные тропы, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят рейды.

Всего с начала года на железной дороге в Подмосковье погибло 149 человек, из них 85 переходили пути в неположенном месте. Жителей призвали быть внимательными и не нарушать правила безопасности.

«Переходите пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимайте капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекайтесь на телефон», — добавили в ведомстве.

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