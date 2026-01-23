Безопасность железнодорожных путей проверили в Можайске

Администрация округа и сотрудники полиции на станции Можайск провели совместный рейд вдоль железнодорожных путей. Цель — выявление и пресечение использования стихийных переходов, так называемых «народных троп».

Рейд прошел 22 января. Участники обследовали протоптанные тропинки в обход установленных мостов и настилов, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью граждан. С жителями провели профилактические беседы.

«Основные причины трагедий — это незнание правил, беспечность и неоправданная спешка. Люди пытаются срезать путь, экономят минуты, рискуя самым ценным — жизнью. Мы призываем каждого гражданина неукоснительно соблюдать правила: переходить пути только в специально оборудованных местах, не отвлекаться на гаджеты, не приближаться к краю платформы и никогда не пытаться обойти стоящий состав», — подчеркнули участники рейда.

В ходе мероприятия особое внимание уделили участкам, где нарушения фиксируются чаще всего. Нарушителям вынесли предупреждения.