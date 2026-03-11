Андрей Воробьев: ИИ помог выявить еще 50 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье

Искусственный интеллект помог устранить более 50 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье с начала года. Нейросеть следит за порядком через камеры системы «Безопасный регион». Сейчас в этом направлении задействовано около 80 тысяч устройств, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Камеры системы «Безопасный регион» следят за чистотой восьми тысяч дворов и 3,7 тысячи контейнерных площадок в Подмосковье. Они умеют распознавать 15 видов нарушений, включая мусор, ямы, сломанные фонари и навалы снега. Нейросеть автоматически ставит задачи на устранение дефектов, а через некоторое время проверяет качество проведенных работ.

Андрей Воробьев напомнил, что всего с 2023 года камеры выявили более 370 тысяч нарушений.

«Самые распространенные — мусор, в том числе, переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и т. д. Мы полностью сопровождаем процесс — с момента обнаружения проблемы до ее решения», — сказал он.