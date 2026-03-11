«Безопасность в приоритете». Воробьев — об эффективности ИИ для контроля порядка в Подмосковье
Искусственный интеллект помог устранить более 50 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье с начала года. Нейросеть следит за порядком через камеры системы «Безопасный регион». Сейчас в этом направлении задействовано около 80 тысяч устройств, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Камеры системы «Безопасный регион» следят за чистотой восьми тысяч дворов и 3,7 тысячи контейнерных площадок в Подмосковье. Они умеют распознавать 15 видов нарушений, включая мусор, ямы, сломанные фонари и навалы снега. Нейросеть автоматически ставит задачи на устранение дефектов, а через некоторое время проверяет качество проведенных работ.
Андрей Воробьев напомнил, что всего с 2023 года камеры выявили более 370 тысяч нарушений.
«Самые распространенные — мусор, в том числе, переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и т. д. Мы полностью сопровождаем процесс — с момента обнаружения проблемы до ее решения», — сказал он.
Около тысячи умных камер в Подмосковье контролируют запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора дольше 15 минут, то владельцу выписывают штраф. Это помогает облегчить работу спецтехники. В местах, где водителей уже привлекали к ответственности, количество нарушений снизилось на 40%.
«Безопасность жителей для нас в приоритете. И, конечно, важно, чтобы все, что их окружает, радовало глаз, тем более, если это касается придомовой территории. Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений», — добавил губернатор.
Камеры также выявляют парковку на газонах — всего было выявлено 627 таких случаев.
Кроме того, с начала года ИИ обнаружил 409 фактов сброса мусора на детских площадках, а с ноября — 58 грузовиков во дворах.
Нарушения также фиксируют умные автомобили, оборудованные камерами, которые объезжают улицы Подмосковья. Они выявляют снежные навалы, граффити, свалки и многое другое.