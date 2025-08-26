Безопасность школ Подмосковья проверили к 1 Сентября

Как рассказали в главном управлении региональной безопасности, особое внимание уделили работоспособности систем оповещения, средств контроля и управления доступом, а также видеонаблюдению. Сотрудников охраны проверили на знание алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия в честь начала учебного года пройдут в двух тысячах учреждениях Подмосковья. В них будут участвовать порядка 700 тысяч человек. Охранять общественный порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии и народных дружин.

Ант террористическая защищенность школ находится на контроле ГУРБ.