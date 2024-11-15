Безопасность путепровода проверили вблизи ж/д станции Быково в Раменском

Путепровод рядом с платформой Быково продолжают строить в Раменском округе. Там уже провели технические испытания, а движение планируют запустить к концу года.

На путепроводе провели динамические и статические испытания с использованием тяжелой техники. Как отметили в региональном Минтрансе, это необходимо для контроля состояния и безопасности несущих элементов.

«Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы по строительству, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ближайшее время на кольцевых развязках дороги уложат асфальт, после чего там нанесут разметку, установят ограждения и дорожные знаки.

Путепровод разгрузит дорожную сеть Раменского округа, а благодаря ликвидации железнодорожного переезда там перестанут образовываться заторы.

По проекту рядом с платформой Быково появится развязка протяженностью 1,2 километра, а также 382-метровый путепровод, подземный переход, пешеходная зона и система освещения.