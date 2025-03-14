Безопасность газового оборудования проверили в 350 тысячах квартир Подмосковья

Сотрудники Мособлгаза продолжили проверять газовое оборудование в многоэтажках Подмосковья. С начала года работы провели уже в 350 тысячах квартир.
При техобслуживании слесари:
проверяют герметичность соединений и отключающих устройств;
регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы;
проверяют давление газа перед газоиспользующим оборудованием и др.
Также специалисты проводят инструктаж по безопасному применению газа в быту, отмечают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В случае выявления небольших нарушений их устраняют на месте. При сильных недочетах специалисты могут приостановить подачу газа в квартиру до устранения неисправностей. Такие меры применяются в крайних случаях в целях безопасности.
В ведомстве напоминают, техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья производится один раз в год. С утвержденным графиком жители могут ознакомится на сайте Мособлгаза.
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