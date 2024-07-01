Безопасность еще 28 детских аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья проверил еще 28 аттракционов за неделю. Владельцам трех из них необходимо устранить найденные нарушения.

«В городе Чехов в КТЦ „Дружба“ эксплуатировался батутный комплекс, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, с истекающей датой оценки технического состояния. Подобные нарушения нашли также на территории центрального парка культуры и отдыха „Малыш“ в Одинцове и на проспекте Космонавтов в Королеве», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Собственники аттракционов получили предостережения — им нужно устранить все нарушения. Проверки продолжаются.

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