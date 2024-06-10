Безопасность еще 28 аттракционов проверили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Минэкологии МО

Инспекторы технадзора проверили безопасности 28 аттракционов в Подмосковье за неделю. Они работали в Коломне, Воскресенске и других округах региона.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в ходе проверок не выявили ни одного нарушения. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, для безопасности жителей важно соблюдать правила эксплуатации.

«Развлекательные технические средства предоставляют возможность получить удовольствие от адреналина и новых ощущений, что может быть веселым и захватывающим занятием для посетителей. Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями», — сказал он.

Ранее специалисты проверили 50 аттракционов, все они были допущены к работе.

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