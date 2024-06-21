Безопасность еще 28 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Фото: Пресс-служба Минэкологии МО

Инспекторы подмосковного технадзора проверили безопасности еще 28 аттракционов за неделю. Они выявили два недочета.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, владельцам двух аттракционов в Орехово-Зуеве и Люберцах вынесли предостережения о недопущении нарушений.

«На территории ледового дворца „Берхаус“ в городе Орехово-Зуево, оператором аттракциона батут „Парк приключений“ оказалось лицо не достигшие 18-летнего возраста, что противоречит правилам эксплуатации развлекательных технических средств. В ходе проверки аттракционов территории парка „Наташинские пруды“ в городском округе Люберцы у аттракциона „Цепочная карусель Барокко“ выявлено отсутствие приборов контроля скорости ветра — анемометров, что также является нарушением установленных правил», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

Неделей ранее технадзор проверил 119 аттракционов в Истре, Орехово-Зуеве, Подольске, Люберцах и Одинцове. По словам министра, летом такие мероприятия особенно важны, потому что в это время спрос на развлекательные средства самый высокий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте