Безопасность еще 21 аттракциона проверили в Подмосковье за неделю

Гостехнадзор министерства экологии проверил 21 аттракцион в Московской области на прошлой неделе. В результате контрольных мероприятий специалисты не выявили ни одного нарушения законодательства, касающегося безопасной эксплуатации развлекательных технических средств.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, проверка аттракционов имеет решающее значение для обеспечения безопасности и комфортного отдыха посетителей развлекательных парков. Главная задача таких проверок заключается в предотвращении несчастных случаев.

Министр подчеркнул, что регулярные технические осмотры помогают оперативно выявлять и устранять потенциальные неисправности, снижая тем самым риск травм и инцидентов. Он также отметил, что аттракционы должны соответствовать строгим стандартам безопасности, установленным законодательством, и что проверки обеспечивают соблюдение всех требований к оборудованию.

Тихон Фирсов добавил, что безопасность аттракционов напрямую сказывается на доверии клиентов к развлекательным паркам. Если посетители знают о регулярных проверках, они чувствуют себя более уверенно и комфортно, что способствует повторным посещениям и положительным отзывам.

«Профилактическая проверка также помогает выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, что может существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание в будущем», — добавил Тихон Фирсов.

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