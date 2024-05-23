Безопасность ЕГЭ в Подмосковье обеспечат более 500 правоохранителей

Старшеклассникам Подмосковья предстоит пройти важное мероприятие — государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 23 мая по 4 июля. В целях обеспечения безопасности учащихся принято решение привлечь более 500 сотрудников полиции, которые будут работать в пунктах проведения экзаменов на 261 объекте образования.

Главное управление региональной безопасности и Министерство образования Московской области поручили городским округам провести дополнительные инструктажи для администраций школ и сотрудников охранных организаций по работе при получении информации о противоправных действиях или их совершении.

Кроме того, регионом поручено провести осмотр помещений при участии полиции, организовать проверку работоспособности технических средств безопасности, а также усилить контрольно-пропускной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники оперативных групп экстренного реагирования будут немедленно направлены в пункты проведения экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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