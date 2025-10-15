Безопасность движения обеспечили на участке дороги в селе Тарасовка в Пушкино

В селе Тарасовка на участке дороги в Колхозном тупике оборудовали противоскоростные валы для безопасности пешеходов. Мероприятие провели по обращению жителя, отправленному через портал «Добродел». Дорога проходит в непосредственной близости от детской площадки, что беспокоило родителей.