Безопасность движения обеспечили на участке дороги в селе Тарасовка в Пушкино
В селе Тарасовка на участке дороги в Колхозном тупике оборудовали противоскоростные валы для безопасности пешеходов. Мероприятие провели по обращению жителя, отправленному через портал «Добродел». Дорога проходит в непосредственной близости от детской площадки, что беспокоило родителей.
Специалисты администрации Пушкино отреагировали на просьбу. Сотрудники МКУ «Тарасовское» провели необходимые работы. Жители села помогали с установкой дорожных знаков.
«Мы очень рады, что смогли оперативно решить этот важный вопрос. Слова благодарности от жителей — лучшая награда за нашу работу», — поделилась уполномоченный главы округа Пушкинский Элеонора Чистякова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.