Безопасность дорожного движения обеспечат у храма в микрорайоне Павлино в Балашихе

На недавней встрече с жителями микрорайона ключевой темой обсуждения стало отсутствие дорожных знаков на проезжей части возле Троицкого храма. Жители городского округа Балашиха выразили обеспокоенность по поводу сложной дорожной ситуации, которая, по их мнению, затрудняет движение и увеличивает риск аварий.

«Безопасность на дорогах — наш безусловный приоритет. Каждое обращение жителей по этому вопросу — повод для немедленных действий. Мы не оставим без внимания ни одну проблему, ведь речь идет о жизни и здоровье людей», — сказал муниципальный депутат Сергей Щукин.

В ходе встречи Сергей Щукин внимательно выслушал мнения и предложения местных жителей, которые могли бы помочь улучшить ситуацию. Он взял вопрос под личный контроль и пообещал, что будет работать над его решением до полного устранения проблемы.

В ближайшее время планируется разработка конкретного плана действий, который позволит оптимизировать дорожную обстановку в районе и сделать жизнь граждан более комфортной и безопасной.