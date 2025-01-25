Безопасность дорожек и площадок в детсаде «Ивушка» проверили в Лосино-Петровском

В дошкольном учреждении «Ивушка» школы № 2 имени Владимира Дагаева проверили безопасность дорожек и детских площадок. Мероприятие провели в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин вместе с заместителем главы городского округа Лосино-Петровский Валентиной Тропанец и депутатом Совета депутатов Альбиной Штатновой осмотрели дошкольное образовательное учреждение «Ивушка» школы № 2 имени Владимира Дагаева.

Как рассказала куратор партийного проекта «Новая школа» Валентина Тропанец, комиссия проверила, насколько безопасны для детей условия в детском саду. Отдельное внимание члены «Единой России» уделили чистоте дорожек, своевременной уборке снега на территории образовательного учреждения. Представители партии побывали и на детских площадках.

«Основная цель мониторинга заключалась в проверке условий безопасности, в которых пребывают маленькие воспитанники дошкольного учреждения, и в оценке общего состояния и благоустроенности территории детского сада», — пояснила куратор партийного проекта «Новая школа» Валентина Тропанец.

Проверяющие отметили, что территорию дошкольного учреждения содержат в порядке, руководство обеспечило для детей комфортную и безопасную среду.