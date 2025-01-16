Безопасность дорог проверили возле школ и детских садов в Балашихе

Координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Сергей Щукин проверил состояние дорожной сети возле общеобразовательных учреждений в Балашихе. Вместе с заместителем главы по вопросам транспорта и дорог Алексеем Ковалевым и представителями Госавтоинспекции они оценили безопасность маршрутов для воспитанников школы № 3 и детского сада «Павушка».

Во время выездного мероприятия особое внимание было уделено пешеходным переходам, тротуарам и подъездным путям.

«Мы осмотрели пешеходные переходы, тротуары, подъездные пути, оценили наличие и состояние дорожных знаков, разметки и искусственных неровностей», — отметил Сергей Щукин.

Инспекция проходила в рамках партпроекта «Безопасные дороги», целью которого является улучшение инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения. В рамках этого проекта осуществляется ремонт дорог, обновление разметки, установка новых знаков и светофоров, а также создание безопасных пешеходных переходов.

Проект направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных условий для всех участников движения, особенно для детей и пожилых людей.

В дальнейшем планируется продолжение подобных мероприятий для повышения уровня безопасности на дорогах и улучшения инфраструктуры в городе.