Безопасность детской площадки проверили в микрорайоне Дзержинский в Балашихе

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел рабочую инспекцию детской игровой площадки в микрорайоне Дзержинский города Балашихи. Вместе с ним состояние территории оценили представители муниципального учреждения по благоустройству и сотрудники управляющей компании, ответственной за содержание площадки.

Новая площадка оборудована прочными и безопасными конструкциями, а ее покрытие выполнено из пластика, что минимизирует риск травм во время детских игр. В ходе проверки было отмечено, что территория содержится в чистоте, а оборудование находится в отличном состоянии. За поддержанием порядка следят сотрудники управляющей компании, регулярно контролирующие объект.

«Мы видим, как преображается эта территория. Работы идут по графику, и площадка уже отвечает современным стандартам безопасности», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Обновление детских площадок в Балашихе — часть программы по созданию комфортной и безопасной среды для жителей, особенно для подрастающего поколения.