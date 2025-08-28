Безопасность детских учреждений к новому учебному году проверили в Домодедове

В администрации городского округа Домодедово прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством главы округа Евгении Хрусталевой. Главной темой стала готовность служб и учреждений к началу учебного года.

С 1 сентября в штатный режим войдут 110 учреждений образования и 47 объектов культуры, молодежной политики и спорта. Все они прошли проверку комиссий и признаны готовыми. Сотрудники учреждений регулярно участвуют в учениях совместно с экстренными службами, отрабатывая алгоритмы действий на случай ЧП.

«Беспокойство вызывают организации без лицензий, но с признаками ведения образовательной деятельности. Заручились поддержкой надзорных органов – будут организованы проверки», – подчеркнула Евгения Хрусталева.

Особое внимание уделяется профилактике. В школах и учреждениях проводятся тематические мероприятия для детей и молодежи.

С сентября образовательные организации округа подключатся к интерактивной системе профилактики суицидов.

Она позволит вовремя выявлять тревожные сигналы и защитить детей от психологических и физических угроз.

Безопасность детей и взрослых остается приоритетом для муниципалитета и силового блока.