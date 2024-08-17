Безопасность детских площадок проверили в Лосино-Петровском

Активисты «Единой России», «Молодой гвардии» совместно с сотрудником министерства чрезвычайных ситуаций проверили детскую площадку в парке культуры и отдыха в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский. Члены рабочей группы не нашли нарушений.

В рамках акции «Патруль безопасности» партийцы «Единой России», активисты «Молодой гвардии» и сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций проводят мониторинг безопасности детских площадок в Лосино-Петровском. Очередной такой выезд рабочая группа организовала на детскую площадку в парке культуры и отдыха в поселке Свердловский.

Члены комиссии проверили качество уборки территории парка, осмотрели площадку для скейтборда, элементы игровых зон. Детская площадка соответствует стандартам. Также проверяющие распространили листовки с правилами безопасности на летний период для гостей парка.

«Мы убеждены, что каждый ребенок должен играть на безопасной площадке, а каждый взрослый — быть уверенным в безопасности своего отдыха. Наша задача — не только следить за порядком, но и предупреждать возможные риски, ведь профилактика — это залог спокойствия», — прокомментировал сотрудник МЧС.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Градина, важно постоянно проводить подобные проверки, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей.

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