Безопасность аттракционов проверили в парке «Елочки» в Домодедове

Инспекторы гостехнадзора проверили безопасности арттракционов в парке «Елочки» в Домодедове. Они осмотрели колесо обозрения, батуты и карусели, и не выявили нарушений.

Как рассказал замглавы Минэкологии Подмосковья Вадим Воронцов, ранее в парке также не выявляли нарушений, поэтому владельцам аттракционов порекомендовали равняться на коллег из Домодедова.

«С нашей стороны мы делаем все необходимое для исключения несчастных случаев. Сотрудниками управления гостехнадзора еженедельно проводятся вебинары по порядку государственной регистрации аттракционов и осуществлению регионального государственного надзора», — отметил он.

Всего в Подмосковье работают 663 аттракциона. Их безопасность регулярно проверяют сотрудники ведомства. Больше всего таких средств расположено в парках культуры и отдыха, это 377 конструкции.

Проверки проводят круглый год. Зимой инспекторы следят за безопасностью ледяных горок и тюбинговых трасс. С нарушителями выписывают предостережения и проводят с ними разъяснительные беседы. С начала года к ответственности привлекли четырех предпринимателей, одно юридическое и два должностных лица. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

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