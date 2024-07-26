Безопасность 42 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Безопасность 42 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю В результате нарушения выявили только у одного технического средства в Павловском Посаде.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, безопасность аттракционов важна для сохранения здоровья и жизни отдыхающих. На минувшей неделе гостехнадзор выдал предостережение владельцу двух батутов в парке «Задворки» в Павловском Посаде.

«Большинство владельцев аттракционов понимают это и стараются поддерживать их техническое состояние на должном уровне, ведь от исправности развлекательных средств зависит и статус парков развлечений. Однако есть и те, кто пренебрегает правилами, кому важнее получить доход с таких развлечений. Таких нарушителей мы выявляем и предостерегаем», — сообщил министр.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 663 аттракциона. Все они регулярно проверяются инспекторами ведомства.

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