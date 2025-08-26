Безопасность 2 тысяч дынь и арбузов проверили в Подмосковье с начала августа

В августе в Подмосковье стартовал сезон продажи бахчевых культур. Жители региона могут купить спелые арбузы и ароматные дыни на рынках, ярмарках и специально оборудованных развалах.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что с начала месяца специалисты Государственной ветеринарной службы провели более 2,1 тысячи проверок продукции.

Контроль включает измерение радиационной безопасности, анализ уровня нитратов, а также оценку внешнего вида, вкуса и запаха плодов.

По итогам исследований из продажи изъяли 45 килограммов бахчевых. Кроме того, в восьми случаях эксперты выявили несоответствие товара органолептическим требованиям. Такие проверки проводят в Подмоскове регулярно.

В этом году на территории региона работают 268 официальных бахчевых развалов. Торговые точки организуют на основании договоров с муниципальными властями или собственниками участков.

Каждое место реализации должно иметь сертификат или декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, которые подтверждают безопасность и происхождение арбузов и дынь. В ведомстве рекомендуют не покупать продукцию у несанкционированных продавцов.

Чтобы выбрать действительно спелый арбуз, следует обратить внимание на хвостик — он должен быть сухим. На боку у плода есть желтое пятно: чем ярче оно выражено, тем дольше арбуз находился под солнцем. Звук при постукивании должен быть звонким и гулким, а кожура — без трещин и дефектов.

Дыня считается спелой, если от нее исходит насыщенный аромат, поверхность не имеет зеленых отметин и повреждений, а сама она слегка пружинит при нажатии.