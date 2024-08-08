Безопасность 1,8 тысячи дынь и арбузов проверили в Подмосковье с начала лета

Сезон арбузов и дынь традиционно начинается в августе, в это время ветеринарно-санитарные специалисты Подмосковья уделяют особое внимание качеству продукции. С начала лета они провели 3,7 тысячи исследований на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты проверяют продукцию, которую продают на рынках и ярмарках. Если показатели превышают норму, то товары снимают с реализации. С начала года они провели 3,7 тысячи исследований 1,8 тысячи арбузов и дынь. К продаже не допустили около 180 килограммов продукции.

Ранее в министерстве напомнили, что приобретать бахчевые важно только в проверенных местах. Таких в области 236. В других точках продажи арбузы и дыни могут быть сомнительного качества.

«Каждая такая локация внесена в Схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения. Арбузы или дыни в местах, где продукция не проходит проверку, могут оказаться сомнительного качества, более того, если торговый объект установлен незаконно — его демонтируют, а товары будут изъяты», — отметили в ведомстве.

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