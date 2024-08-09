Безопасность 17 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Безопасность еще 17 аттракционов проверили в подмосковных парках за неделю. Ни на одном из них не выявили нарушений.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, сотрудники гостехнадзора еженедельно проводят вебинары о государственной регистрации аттракционов и проведению контрольных мероприятий. Все инспекторы проявляют высокий профессионализм и тщательно следят за безопасностью конструкций.

«Жителям переживать по поводу неисправности допущенных до работы развлекательных технических средств не стоит, но обращать внимание на правила техники безопасности перед катанием на каруселях необходимо», — отметил министр.

Неделей ранее сотрудники технадзора проверили 51 аттракцион, и также не выявили ни одного нарушения.

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