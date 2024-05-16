«Без рисков потерь». Чем отличаются НПФ от других инструментов накопления | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:36 «Без рисков потерь». Чем отличаются НПФ от других инструментов накопления Президент НАПФ Беляков назвал плюсы долгосрочных сбережений Unsplash

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Программу долгосрочных сбережений граждан запустили в России в январе 2024 года. Она предусматривает софинансирование накоплений: на каждый рубль, вложенный ее участником, добавят еще один сверху. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал о работе НПФ, а также о том, как с помощью программы можно накопить на будущие потребления без рисков потерь.

Задачи программы

Одна из важнейших задач государства — обеспечение качества жизни пенсионеров. Только лишь государственного пенсионного обеспечения для решения этой задачи недостаточно. Необходимо развивать рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Совокупно они обеспечивают достижение т. н. коэффициента замещения на уровне 40%.

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«Есть система негосударственного пенсионного обеспечения. Участие граждан в этих программах позволяет достичь уровня выше 40%, что является рекомендованным минимумом», — прокомментировал Беляков.

По его словам, негосударственных пенсионных фондов — инструмент обеспечения финансовой стабильности в будущем. Только за последние несколько лет размер средней пенсии клиентов НПФ увеличился в два раза.

Преимущества системы долгосрочных сбережений

Отличие системы долгосрочного сбережения заключается в том, что участники не только самостоятельно финансируют часть будущей финансовой подушки, но и получают помощь государства.

Государство будет софинансировать накопления в течение трех лет — в 2024–2026 годах. Для получения доплаты участник программы должен будет внести взносы в размере не менее двух тысяч рублей за год.

«Динамика очень позитивная. Я не устаю повторять. что это не только цифра, характеризующая размер возможных выплат, но и безрисковое вложение, которое гарантирует возврат и прибавку к будущей пенсии», — добавил Беляков.

Другие инструменты накопления

По словам Белякова, облигации как инструмент сбережения — один из самых надежных из существующих. Например, ОФЗ гарантированы государством. Кроме того, облигации гарантируют купонную доходность, однако, доходность может не перекрывать уровень инфляции. Также есть риск приобрести бумаги неплатежеспособного эмитента.

Чтобы получить высокие ставки по депозитам, нужно сочетание двух вещей: высокая ставка по депозиту и наличие большой суммы, которая позволит увидеть высокий доход. У такого способа накоплений есть ряд преимуществ: отсутствие риска вложений, понятные условия размещения средств, а также минимальный порог инвестирования. Но существуют и минусы. Так, доход по процентам облагается налогом НДФЛ, если снять вклад раньше срока, можно потерять проценты, а также невысокая доходность, которая в среднем ниже, чем по облигациям

Что касается самостоятельных накоплений, то они не гарантируют того, что человек сможет собрать необходимую сумму в нужные сроки без рисков потерь.

Формировать свои будущие финансовые возможности в рамках программы долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения возможно, откладывая небольшие суммы. Это маленькие отчисления, которые в будущем позволят создать достаточно значимую финансовую подушку. Еще один плюс — софинансирование государства, которого нет в случае депозита.

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