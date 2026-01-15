Бетонные работы начались в пристройке к школе № 9 в Одинцове

Возведение пристройки к общеобразовательной школе № 9 продолжается в Одинцове. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Строительная готовность здания на сегодняшний день превышает 28 процентов. Сейчас подрядчик выполняет переопирание перекрытия второго этажа. Идет устройство армокаркасов стен и колонн, а также стартовало бетонирование стен и перекрытий. Работают на площадке 64 человека, пять инженерно-технических работников и пять единиц техники.

Напомним, что возведение пристройки на 550 мест к Одинцовской школе № 9 началось еще в 2025 году. Новый корпус позволит разгрузить старое здание и вернуться к учебе в одну смену. Площадь пристройки составит более 9 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию в корпусе разместятся дополнительные учебные кабинеты, мастерские трудового обучения и класс кулинарии, а также столовая, спортивный и актовый залы.