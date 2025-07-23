Бетонное ограждение установили между ж/д станциями в округе Пушкинский

Забор протяженностью 100 погонных метров появился между железнодорожными станциями «Пушкино» и «Заветы Ильича». Такие меры приняты по поручению губернатора Подмосковья для обеспечения безопасности жителей округа.

На этой территории из-за нарушения правил безопасности вблизи железной дороги за последние пять лет погибли уже девять человек. Чтобы снижать риски гибели пассажиров в округе Пушкинской также ликвидируют несанкционированные пешеходные переход и устанавливают камеры видеонаблюдения, с помощью которых фиксируются нарушения.

Кроме того, на всех 20 железнодорожных станциях муниципалитета регулярно проводят рейды по информированию пассажиров о правилах безопасного поведения на путях. Профилактические мероприятия совместно организуют администрация округа, представители Александровской дистанции пути ОАО «РЖД» и ГИБДД УМВД России «Пушкинское».

Основной задачей рейдов являются профилактика аварийности и снижение травматизма на железнодорожных путях. Жителям напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования инфраструктурой вблизи железнодорожных переездов.